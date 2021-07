Milan, nuovo stadio: l’alternativa Sesto San Giovanni sfuma

Milan e Inter puntano fortemente sulla realizzazione del nuovo stadio in zona San Siro. È sfumata definitivamente l’ipotesi Sesto San Giovanni.

Milan e Inter intendono andare fino in fondo con il progetto del nuovo stadio. I club hanno presentato al Comune di Milano tutte le documentazioni necessarie e adesso attendono il via libera per quanto concerne il pubblico interesse dell’opera.

Può servire del tempo affinché l’amministrazione si pronunci. La maggioranza sembra essere divisa sull’argomento stadio e quest’anno ci saranno anche le elezioni comunali a ritardare ulteriormente l’iter di approvazione del progetto. Le società calcistiche, comunque, restano fiduciose e sperano di poter realizzare tutto in zona San Siro come previsto dai piani iniziali.

Ovviamente Milan e Inter devono valutare anche delle aree alternative nel caso in cui il Comune di Milano non concedesse l’ok all’attuale progetto. Da anni, ad esempio, si parla dell’ipotesi Sesto San Giovanni.

Tuttavia, tale opzione adesso risulta del tutto sfumata. Giuseppe Bonomi, amministratore delegato di MilanoSesto, tempo addietro si era detto disponibile a discutere della realizzazione del nuovo stadio nell’area ex Falck. Ma adesso i piani sono cambiati e ora lì sono previsti investimenti da 2 miliardi di euro per la rigenerazione urbana. Non ci sarà spazio per uno stadio.

Bonomi in un’intervista a Il Sole 24 Ore è stato molto chiaro: «Quel progetto è abbandonato, ormai siamo in una nuova fase. Era stato per noi un elemento interessante, su cui riflettere, ma poi Inter e Milan hanno fatto altre scelte e anche noi».

L’amministratore delegato di MilanoSesto, proprietaria dell’area ex Falck, aveva avuto un incontro con Paolo Scaroni (presidente del Milan) e Alessandro Antonello (ad dell’Inter) a ottobre. Tuttavia, Sesto San Giovanni non è più disponibile per la costruzione del nuovo impianto sportivo dei club milanesi.