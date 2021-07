Tonali al Milan si chiude oggi | Soldi e due giocatori al Brescia

Oggi è il giorno giusto per il ritorno di Sandro Tonali al Milan. Il centrocampista dovrebbe essere riscattato senza problemi.

Dopo tante chiacchiere ed alcune incomprensioni, Sandro Tonali appare finalmente vicino a firmare con il Milan. Il giovane centrocampista sarà riscattato a titolo definitivo dalla società rossonera, che pare prossima a finalizzare l’accordo con il Brescia.

Al termine dell’ultima stagione erano nati e fuoriusciti dubbi sulla permanenza a Milanello di Tonali. Un po’ per le prestazioni poco brillanti, ma soprattutto per le cifre molto elevate pattuite con il Brescia per farlo diventare a tutti gli effetti un calciatore del Milan.

Come scrive la Gazzetta dello Sport, finalmente l’accordo è stato raggiunto. Oggi è il giorno decisivo, con i due club che arriveranno presumibilmente alla fumata bianca e alle strette di mano per il ritorno del classe 2000 in maglia rossonera.

Già ieri, in serata, Milan e Brescia si sono incontrate per un summit decisivo. Passi in avanti importanti per il riscatto a titolo definitivo di Tonali. Ma sarà oggi il giorno della chiusura, visto che c’è ormai sicurezza anche sulle formule del trasferimento.

Inizialmente i rossoneri avrebbero dovuto sborsare in maniera complessiva 35 milioni di euro, tra parte fissa e bonus, per l’acquisto di Tonali. Dieci di questi sono stati già versati lo scorso anno, come prestito oneroso. Ma il Milan è riuscito a far abbassare le pretese al club di Massimo Cellino.

C’è da limare la distanza tra parte fissa e bonus da girare al Brescia, ma sembra che il Milan risparmierà intorno ai 10 milioni. Anche grazie all’inserimento di ben due contropartite tecniche: il centrocampista Giacomo Olzer passerà a titolo definitivo nel club lombardo.

Ma nella trattativa rientrerà anche Lorenzo Colombo. Il baby bomber del Milan, già apprezzato lo scorso anno in Europa League, è stato richiesto dal Brescia come tassello ulteriore. Inizialmente sembrava destinato ad altri lidi, ma i rossoneri dovrebbero girarlo in prestito alle Rondinelle.

Colombo inizialmente si aggregherà al ritiro di Milanello, visto che ai rossoneri manca una prima punta vera e propria (Ibra è infortunato e Rebic agli Europei), ma successivamente dovrebbe trasferirsi a titolo temporaneo a Brescia. Un altro pezzettino del puzzle che porterà Tonali ad essere rossonero a tutti gli effetti.