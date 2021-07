UWCL, Milan femminile contro lo Zurigo

Il Milan femminile di Maurizio Ganz giocherà il primo turno della fase di qualificazione alla prossima Champions League contro lo Zurigo

E’ pronta ad iniziare l’avventura europea del Milan femminile. Anche le ragazze di Maurizio Ganz hanno, infatti, centrato una storica qualificazione in Champions League.

Oggi a Nyon si è tenuto il sorteggio e le rossonere, inserite nel cosiddetto percorso piazzate, sono state abbinate allo Zurigo. Il match secco – in una sede ancora da stabilire – è in programma il prossimo 18 agosto. In caso di successo, il Milan giocherà con la vincente della sfida Hoffenheim-Valur.

Regolamento

La formula del primo turno – come si legge sul sito ufficiale del club rossonero – prevede quattro mini-tornei a eliminazione diretta (in sede unica, ancora da definire) composti da due Semifinali, una Finale terzo/quarto posto e una Finalissima. Le vincitrici di quest’ultima, accedono al secondo turno, l’ultimo step – con gare di andata e ritorno – per accedere alla fase a gironi a 16 squadre.