Calciomercato Milan, tris di cessioni | Possono arrivare oltre 50 milioni!

Il Milan ha investito molti soldi e deve anche cedere per poter fare mercato in entrata. Ci sono dei giocatori dai quali poter ricavare un buon gruzzoletto.

Il Milan è il club che finora ha speso più di tutti in Italia. Sono stati investiti 15 milioni di euro per Mike Maignan e 28,5 per Fikayo Tomori. Inoltre, a breve dovrebbero esserci il riscatto di Sandro Tonali e la conferma di Brahim Diaz.

Anche se è stata ottenuta la qualificazione in Champions League, la società rossonera non può fare un calciomercato faraonico. Adesso per fare investimenti in entrata risultano determinanti le cessioni. Finora Paolo Maldini e Frederic Massara sono riusciti a vendere solamente Diego Laxalt, passato alla Dinamo Mosca per 3,5-4 milioni. Ne servono altre nelle prossime settimane.

Leggi anche:

Mercato Milan, da Caldara a Leao: chi può partire

Nella squadra di Stefano Pioli non mancano degli esuberi che il Milan vorrebbe vendere in fretta, ma a mancare al momento sono le offerte. Ci riferiamo a giocatori come Mattia Caldara, Andrea Conti e Samuel Castillejo. Un trio che è in vendita e che probabilmente entro la fine di questa sessione estiva di calciomercato non farà più parte dell’organico. Anche Alessio Romagnoli, con contratto in scadenza a giugno 2022, è ritenuto cedibile. Serve una proposta congrua per venderlo, però.

Come riportato dal quotidiano Tuttosport, gli interessamenti più concreti stanno arrivando per altri calciatori. Si tratta di Jens Petter Hauge, Tommaso Pobega e Rafael Leao.

L’esterno offensivo norvegese è costato poco più di 4 milioni e diverse richieste, sia dall’Italia che dall’estero. Il Milan ha fissato il suo prezzo a 15 milioni. In Serie A è il Torino il club che si è fatto avanti con più decisione, ma è la Bundesliga il campionato che rappresenta la destinazione più probabile. Wolfsburg e Eintracht Francoforte hanno fatto partire i sondaggi e presto arriveranno le offerte. Non va escluso che Hauge venga proposto alla Sampdoria come contropartita in un’eventuale trattativa per Mikkel Damsgaard.

Per quanto riguarda Pobega, è l’Atalanta ad aver avviato una negoziazione per assicurarselo. L’affare può andare in porto per una cifra vicina ai 13 milioni. Il Milan, comunque, non vorrebbe perdere completamente il controllo sul cartellino del centrocampista. Anche nel suo caso, l’opzione Sampdoria non va scartata. Ai blucerchiati piace pure lui.

Infine Leao, valutato non meno di 25 milioni. Sulle sue tracce ci sono il Marsiglia e alcune squadre della Premier League. Il club rossonero è tentato dall’idea di dargli un’altra occasione, però di fronte a una buona offerta potrebbe dare l’ok alla cessione.

Il Milan tra Hauge, Pobega e Leao può ricavare oltre 50 milioni. Maldini e Massara sperano di riuscire a piazzare anche i già citati Caldara, Conti e Castillejo per avere un budget maggiore da spendere sul calciomercato in entrata.