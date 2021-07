Stadio, Sala: “Se le squadre portano un progetto concreto, le ascolterò”

Il Sindaco di Milano torna a parlare della questione stadio: “Ho sempre difeso gli interessi della collettività”.

Oltre ai risultati sportivi e al mercato, un altra questione che tiene banco da diverso tempo in casa Milan, ma anche in casa Inter, è quella legata allo stadio. Il sindaco di Milano Beppe Sala, in occasione della presentazione della lista Milano Unita che sosterrà la sua candidatura alle elezioni comunali, si è espresso di nuovo su questa tematica. Queste le sue parole: “Io posso solamente dire che, se le squadre portano un progetto concreto, non posso non ascoltarle, però mi pare che fino ad oggi ho cercato di difendere gli interessi della collettività“.

Leggi anche:

Sala ha poi parlato in questi termini riguardo alle differenze di vedute sulla realizzazione del progetto, ha poi aggiunto: “Non è una novità: la sensibilità non solo è diversa tra i partiti ma anche tra i cittadini. Ognuno la vede a modo suo”. La questione stadio rimane quindi aperta, ma è difficile prevedere una svolta in tempi brevi.