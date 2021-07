Milan, tifosi stregati da Doku: è l’esterno che serve, ma il prezzo schizza

Ieri Jeremy Doku ha fatto impazzire la difesa italiana. L’esterno belga è stato osannato oggi sui social network.

Senza dubbio ieri sera, nel match vinto dall’Italia sul Belgio, gli azzurri hanno sofferto la velocità e la qualità di un calciatore avversario in particolare. Il migliore in campo dei ‘Diavoli Rossi’ è risultato il più giovane elemento schierato dal c.t. Martinez.

Grande prova di Jeremy Doku, esterno offensivo belga di origini ghanesi. Ieri è stato lanciato a sorpresa dal 1′ minuto al posto dell’infortunato Eden Hazard, tra l’altro preferito nelle scelte anche a compagni più esperti come Carrasco o Mertens.

Delle qualità di questo classe 2002 abbiamo già parlato ieri, individuando i migliori talenti belgi da tenere d’occhio durante Euro 2020. Ma Doku è stato abile a confermare tali aspettative, guadagnandosi il rigore dell’1-2 e risultando una spina nel fianco per la difesa azzurra.

Tutti pazzi per Doku: i tweet che celebrano il talento belga

Una vera e propria rivelazione questo Doku, che gioca nel Rennes e dunque si è fatto poco notare finora nel calcio che conta a livello internazionale. Ma Euro 2020 è stata una vetrina eccellente per il ragazzo belga. E a godere di questo è anche il suo club, pronto a far schizzare alle stelle il suo prezzo di mercato (al momento, secondo Transfermarkt, di 22 milioni). Non a caso Twitter da ieri sera è esploso per i tanti apprezzamenti nei suoi confronti.

In molti hanno indicato Doku come unico del Belgio a giocare una partita degna di nota, visto che molti suoi compagni hanno deluso le aspettative.

Se non ci fosse stato Doku non avrebbero nemmeno tirato in porta probabilmente — Briga🇪🇺🏆 (@BringMeTheBriga) July 2, 2021

Doku ha arato la fascia per 90 minuti. Vediamo dove finirà. — cry me a river (@razorback7851) July 3, 2021

Comunque sto Doku stasera era una furia — I M Jenkis (@Nicholas_Jenkis) July 2, 2021

I tifosi del Milan (così come quelli di altre squadre italiane) sono rimasti favorevolmente impressionati. Ed in molti hanno inviato tweet diretti alla società ed a Paolo Maldini, con l’aspettativa di provare ad ingaggiare Doku.

Voglio Jeremy Doku al Milan.. Semplicemente IMPRESSIONANTE!!!! 😍🔝 — Inferno Rossonero🔥❤️🖤 (@VitoMas84) July 2, 2021

Maldini ha appena mandato un whatsapp a saelemaekers per chiedergli il numero di doku — Angolibe 🇮🇹🇨🇭🇺🇦 🇩🇰 (@Nicolarn21) July 2, 2021