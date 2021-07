Rifiutato il rinnovo: Milan e Lazio, possibile affare a costo ridotto

C’è anche la Lazio sul centrocampista, che ha deciso di non rinnovare. Un’occasione importante a costo parecchio ridotto

Il Milan è sempre alla ricerca di rinforzi per questo calciomercato. Che stenta ancora a decollare. Giovedì partirà il ritiro della squadra e non ci saranno facce nuove. L’unica, finora, cioè quella di Maignan, arriverà con un po’ di ritardo visto che è stato impegnato con la Francia all’Europeo. Ci sarà invece Tomori, una grande operazione di mercato, la più importante finora. Mancano ancora all’appello altre questioni: il riscatto di Tonali (sembra cosa fatta) e la permanenza di Brahim Diaz e Dalot, oltre al rinnovo di Franck Kessie che sarebbe bene chiudere subito (il centrocampista farà le Olimpiadi da fuori quota con la Costa d’Avorio). In tutto questo, poi, il Milan ripartirà senza due titolari dello scorso anno: Donnarumma, sostituito con l’ex Lille, e Calhanoglu. E sul nuovo trequartista, invece, la situazione sembra ancora in alto mare. Ma non è l’unico ruolo che il club sta cercando di rinforzare.

Il Milan ha deciso di non riscattare Meite, il quale rientrerà quindi al Torino. Ecco quindi che c’è la necessità di chiudere un colpo a centrocampo e c’è un nome che attira particolarmente l’attenzione di Maldini, Massara e del capo scout Geoffrey Moncada. Gioca attualmente al Marsiglia e, come riferito da Alfredo Pedullà sul suo profilo Twitter ieri sera, ha deciso di non rinnovare il contratto. In scadenza fra solo un anno, la società francese farà di tutto quindi per piazzarlo adesso ad una buona cifra, almeno 20 milioni. Stiamo parlando di Boubacar Kamara, il giovane talento che ha iniziato da difensore centrale ma che sembra esploso lì a metà campo. Classe 1999, è considerato il futuro della Nazionale in quel ruolo. Il Milan c’è e ha un interesse molto forte, ma occhio anche alla Lazio di Sarri.