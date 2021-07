Italia-Spagna, formazioni ufficiali: gioca Emerson, fuori Morata

L’Italia e la Spagna si affrontano questa sera alle ore 21. Ecco come si schiereranno le due contendenti per la semifinale.

Questa sera la Nazionale italiana si gioca tutto. Scatta l’ora della semifinale di Euro 2020 contro la Spagna, una gara secca ed affascinante che premierà la squadra migliore, quella che meriterà di più di accedere alla finalissima dell’11 luglio prossimo.

Due formazioni, quella azzurra e quella iberica, che arrivano tramite cammini diversi alla gara di Londra di questa sera. L’Italia viene da un percorso netto, fatto di cinque successi consecutivi e sempre brillanti. La Spagna invece ha faticato sia nella fase a gironi che nei quarti di finale, ma è riuscita ad andare oltre le proprie difficoltà.

Poco fa sono state ufficializzate le formazioni della semifinale. Fischio d’inizio a Wembley alle ore 21:00 in punto. Non si registrano grosse sorprese a livello di scelte per i c.t. Mancini e Luis Enrique. L’Italia cambia solo un tassello rispetto alla vittoria con il Belgio: fuori l’infortunato Spinazzola e dentro Emerson Palmieri come terzino sinistro. La Spagna invece lascia fuori Morata: lo juventino parte a sorpresa dalla panchina, con Oyarzabal al suo posto.

Le formazioni di Italia e Spagna

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne.

A disposizione: Sirigu, Meret, Florenzi, Toloi, Acerbi, Bastoni, Pessina, Locatelli, Cristante, Berardi, Bernardeschi, Belotti, Raspadori. CT: Mancini.

SPAGNA (4-3-3): Unai Simón; Azpilicueta, Eric García, Laporte, Jordi Alba; Busquets, Koke, Pedri; Ferrán Torres, Oyarzabal, Dani Olmo

A disposizione: De Gea, Sanchez, Garcia, D.Llorente, Gaya, M.Llorente, Thiago, Rodri, Fabian Ruiz, Morata, Moreno, Traoré, Mendez. CT: Luis Enrique.