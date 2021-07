Paquetà e Neymar, show in Brasile-Perù: l’uno-due a ritmo di samba | Video

Il Brasile è in finale di Copa America. Decisivi, nel match contro il Perù, Neymar e Lucas Paquetà. Un’azione da brividi quella che ha portato all’unico gol della sfida

Che partita quella disputata nella notte di oggi. Brasile-Perù è terminata 1-0 e adesso i verdeoro dovranno sfidare la vincente di Argentina-Colombia nella finale di Copa America. Una vittoria, quella del Brasile, che porta i nomi di Neymar e Lucas Paquetà. I due hanno dato spettacolo durante la gara contro il Perù. Dribbling, colpi di tacco, ed essenziale alla vittoria l’assist del primo e il gol del secondo. Insomma, una coppia che scoppia e che ha portato la formazione di Tite alla finale di Copa America.

Leggi anche:

Il gol di Paquetà è arrivato al 35’ del primo tempo, grazie, appunto, all’assist al bacio del compagno Neymar. Dall’1-0 il Brasile ha sofferto e non poco, con il Perù che ha cercato in tutti i modi il pareggio. Ma la resistenza e la classe hanno permesso ai verdeoro di uscirne vittoriosi e a testa alta.

Da sottolineare, che, ancora una volta, l’ex rossonero Lucas Paquetà ha dimostrato il suo reale potenziale, quello mai venuto fuori nella sua esperienza al Milan. Il centrocampista brasiliano ha messo a segno il suo secondo gol nella competizione continentale e si è confermato uomo chiave del gioco di Tite. È un rimpianto per il club rossonero? Difficile da decretare, ma nel pieno delle riflessioni godiamoci le giocate più belle del Brasile della gara di stanotte contro il Perù. Che classe i verdeoro!

It’s good to have expressive Brazilians like Neymar & Paqueta

pic.twitter.com/UHy37ZiF1I

— #TouchlineFracas (@touchlinefracas) July 6, 2021