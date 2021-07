Ufficiale l’addio all’Inter di Hakimi

Niente più derby sulla fascia tra Theo Hernandez e Achraf Hakimi. Il terzino marocchino è ufficialmente un nuovo giocatore del Psg. E’ arrivato l’annuncio

E’ già finita, dopo solo una stagione, l’avventura all’Inter di Achraf Hakimi. L’esterno marocchino, tra i protagonisti assoluti della vittoria dello scudetto nerazzurro, è stato ceduto ufficialmente al Psg. La trattativa era chiusa ormai da giorni, ora è arrivato anche l’annuncio da parte dei parigini, sui propri canali ufficiali.

Per Hakimi contratto fino al 30 giugno 2026. Nelle casse dell’Inter entra una somma vicina ai 60 milioni di euro più ma con i bonus si può arrivare anche a 70.

Dopo Wijnaldum è dunque la volta del terzino ex Borussia Dortmund, ora – come molta probabilità – toccherà agli annunci ufficiali di Gianluigi Donnarumma e Sergio Ramos, per un Psg sempre più galattico. Per Hakimi, dunque, niente più derby sulla fascia con Theo Hernandez.