Calciomercato Milan, interesse concreto per l’austriaco | Colpo da 20 milioni!

Il Milan deve prendere un nuovo numero 10, un trequartista che rimpiazzi Calhanoglu. Sondaggio fatto per un giocatore che farebbe comodo a Pioli.

Prosegue la ricerca di un nuovo trequartista in casa Milan. A breve dovrebbe essere ufficiale il ritorno in prestito di Brahim Diaz dal Real Madrid, ma a Stefano Pioli serve un altro innesto nel ruolo.

Il club rossonero deve prendere un numero 10 che non faccia rimpiangere Hakan Calhanoglu. Ci sono tanti fantasisti che Paolo Maldini e Frederic Massara stanno valutando. È fondamentale far combaciare le esigenze tecnico-tattiche con quelle di bilancio. Niente spese eccessive.

Leggi anche:

Sabitzer al Milan, il prezzo fissato dal Lipsia

Oggi il quotidiano Tuttosport spiega che c’è stato un sondaggio per Marcel Sabitzer, 27enne austriaco che milita nel Lipsia. Il suo contratto scade a giugno 2022 e pertanto rappresenta un’ottima occasione di mercato per questa sessione.

La richiesta per il cartellino è tra i 17 e i 20 milioni di euro. Un prezzo che al momento il Milan non può permettersi di pagare, deve prima vendere per poi investire. Per questo sono in corso trattative per i trasferimenti di Jens Petter Hauge e di Tommaso Pobega. Posso entrare una trentina di milioni o poco meno da utilizzare per il calciomercato in entrata.

Sabitzer sarebbe un buon colpo per la squadra di Pioli. È un giocatore che ha esperienza, qualità e anche duttilità tattica. Può giocare da trequartista, da centrocampista e anche da esterno all’occorrenza. Offre più opzioni agli allenatori.

Sul tavolo del Milan ci sono pure altri nomi per il ruolo di trequartista. Non mancano agenti che propongono i loro assistiti a Maldini e Massara, che stanno prendendo in esame più possibilità.