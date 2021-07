Euro 2020, Shevchenko scrive al popolo rossonero: “Grazie di cuore”

Il messaggio di Andriy Shevchenko, rivolto ai tifosi rossoneri ma anche a quelli italiani, per aver sostenuto l’Ucraina lungo il cammino europeo, terminato sabato sera

Messaggio di Andriy Shevchenko, che ha voluto ringraziare i tifosi italiani, soprattutto quelli del Milan, per aver sostenuto la sua Ucraina agli Europei. La Nazionale dell’ex centravanti dei rossoneri, ma anche di Mauro Tassotti, ha avuto l’appoggio dei tifosi del Diavolo, sempre riconoscenti e innamorati del bomber di Kiev.

Il cammino dell’Ucraina si è interrotto ai quarti di finale, un risultato storico, nonostante il pesante ko, arrivato contro l’Inghilterra.

Leggi anche:

Shevchenko, intervenuto sul proprio profilo Instagram, si è così sentito in dovere di scrivere un messaggio, rivolto anche alla Nazionale italiana di Roberto Mancini, che ieri ha conquistato la finale battendo la Spagna ai calci di rigore: “Grazie di cuore da parte mia e di tutto il popolo Ucraino ai fan rossoneri e a tutti i tifosi italiani che ci hanno sostenuto in questo cammino Europeo. Congratulazioni a Mancini, il suo staff e tutti gli Azzurri per quanto fatto finora e aver raggiunto la finale”.

A heartfelt thanks from me and all Ukrainian people to the rossoneri and to all Italian fans who have supported us on this European journey. Congratulations to @robymancio, his staff and all the @azzurri for what they have done so far and for reaching the final👏🏼⚽️ @EURO2020 pic.twitter.com/0jjvkzpvAX

— Andriy Shevchenko (@jksheva7) July 7, 2021