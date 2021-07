L’ex Milan verso il ritorno in Inghilterra: lo vuole il Birmingham

L’attaccante emiliano potrebbe a breve lasciare la Turchia e tornare in Inghilterra, in Championship. Lo riporta Gianlucadimarzio.com

Come riporta anche il sito di Gianluca di Marzio, un ex rossonero potrebbe tornare a giocare in Inghilterra. Si tratta di Fabio Borini. L’attaccante italiano, attualmente di proprietà del club turco del Fatih Karagümrük, farebbe il suo ritorno dopo 4 anni, non per giocare in Premier League ma in Championship. Sulle sue tracce si è mosso infatti il Birmingham City. Come riporta il portale dell’esperto di mercato, si tratta di un’idea nata dal direttore tecnico dei Blunoses, Craig Gardner, che ha giocato con lui al Sunderland nella stagione 2013-2014.

Borini ha feeling particolare con l’Inghilterra: la sua carriera è infatti iniziata proprio lì, dalle giovanili del Chelsea che lo ha poi fatto debuttare in prima squadra prima di cederlo in prestito allo Swansea. Il 30enn ha vestito la maglia del Milan per ben due anni e mezzo, da luglio 2017 a gennaio 2020, totalizzando 75 presenze e 8 reti col Diavolo.