Addio Donnarumma, l’annuncio di Verratti: “Merita la Champions. Può darci tanto”

Dal ritiro della Nazionale arrivano le parole di Verratti. Il centrocampista accoglie al Psg il portiere Donnarumma

Marco Verratti accoglie Gianluigi Donnarumma. Il portiere italiano, che ha detto addio al Milan, ufficialmente lo scorso 30 giugno, è attualmente svincolato.

Il calciatore classe 1999, come vi abbiamo raccontato, ha svolto le visite mediche con il Psg e si presume abbia firmato il suo ricco contratto con i francesi ma il comunicato non è ancora arrivato.

Leggi anche:

Le parole di Verratti

E’ probabile che si aspetti la fine degli Europei per l’annuncio ufficiale ma nel frattempo ci ha pensato il suo futuro compagno, Verratti, ad accoglierlo al Psg:

“Donnarumma sta dimostrando di essere un grandissimo portiere, merita di essere in un top club europeo. Merita la Champions che è il nostro obiettivo, sono felice per lui e per la squadra, può darci tanto – ammette in conferenza stampa – Sergio Ramos? Ha dimostrato di essere un campione, ha vinto tutto in carriera e può darci una mano. Sono contento che abbia scelto il progetto del PSG, dimostra il nostro grande lavoro”.