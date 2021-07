Calciomercato Milan, inserimento dell’Atalanta | Corsa a tre

C’è un’altra squadra italiana, oltre alla Lazio, che si è inserita nella pista al centrocampista. Il Milan deve agire per battere la concorrenza

Il Milan segue con particolare interesse il centrocampista attualmente in forza al Marsiglia, Boubacar Kamara. Un centrale giovane e di assoluta qualità che, in scadenza di contratto col club francese nel 2022, vuole cambiare aria e fare il definitivo salto di qualità. Kamara è un classe 1999 ma che già è un titolarissimo del Marsiglia. Il tecnico Andrè Villas Boas ha avuto il grande merito di trovare il ruolo perfetto al giovane e di dare sfogo al suo potenziale.

Per il Milan, Kamara rappresenterebbe il giusto innesto di centrocampo, un quarto mediano da regalare a Pioli per affrontare al meglio una stagione ricca di impegni. Tecnica, impostazione e difesa sono le ottime doti che Boubacar possiede e che gli permetterebbero di fare bene nella linea mediana del Milan. Il Marsiglia, che sta conducendo un ricco mercato in entrata, non vuole svendere uno dei suoi migliori talenti, e nonostante il contratto in scadenza nel 2022, richiede 20 milioni di euro per la sua cessione.

Una cifra che il Milan attualmente non è disposto a concedere, sbilanciandosi invece ad una prima offerta di 12 milioni di euro. Il Marsiglia ha rispedito al mittente la proposta di Maldini e Massara ed è in attesa di un’offerta più cospicua. Il club rossonero deve stare attento alla concorrenza di due big italiane. Oltre all’interesse della Lazio per Kamara, di cui vi abbiamo già raccontato, c’è un’altra squadra di Serie A che ha messo gli occhi sul giocatore.

Milan, sfida alle italiane

Il quotidiano Tuttosport ha lanciato una interessante indiscrezione nella sua edizione odierna. L’Atalanta di Gasperini si sta interessando a Boubacar Kamara e potrebbe farne il suo prossimo rinforzo di centrocampo. Attualmente, si tratta di un semplice sondaggio, dato che il club nerazzurro sta aspettando che si sblocchi qualcosa nel suo mercato in uscita per provare a far cassa.

Il Milan è avvisato. La Lazio e l’Atalanta possono rappresentare dei concreti ostacoli alla pista che porta a Kamara. Se Maldini vuole battere la concorrenza tutta italiana deve agire al più presto. Da comprendere se, alla fine, sarà un altro centrocampista, sempre francese, ad approdare al Milan. Non dispiacerebbe il ritorno di Bakayoko dal Chelsea, come eventuale quarto colpo per il centrocampo rossonero.