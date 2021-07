LIVE Milan, inizia il raduno: Maldini e Massara a Milanello

Oggi è il giorno del raduno ufficiale in casa Milan per la nuova stagione. Seguiamo il LIVE della prima giornata di allenamento.

Oggi 8 luglio scatta ufficialmente la stagione 2021-2022 del Milan. E’ il giorno del raduno ufficiale della squadra rossonera, che si ritroverà, seppur a ranghi ridotti, per dare il via al ritiro estivo ed alla preparazione in vista del nuovo campionato.

Appuntamento in giornata al centro sportivo di Milanello, dove verranno effettuati i test atletici di rito. Il programma odierno prevede alle 14 la conferenza di apertura di Stefano Pioli e successivamente il primo allenamento sul campo interno.

Niente da fare per i tifosi rossoneri: il club ha caldamente consigliato di non recarsi ai cancelli di Milanello per evitare assembramenti. La redazione di MilanLive.it vi aggiornerà su tutti gli accadimenti di questo primo giorno di lavoro in casa rossonera.

Il LIVE da Milanello: dopo Pioli e lo staff, arrivano i calciatori

13:20 – Paolo Maldini e Frederic Massari sono giunti a Carnago.

12:45 – Il primo giorno di ritiro prevede il pranzo della squadra alle 13, la conferenza di Pioli alle 14 e il primo allenamento alle 17.

12:00 – Anche Zlatan Ibrahimovic è a Milanello. Lui dovrà svolgere lavoro di riabilitazione per il ginocchio sinistro operato poco tempo fa.

11:30 – A Milanello è arrivato Sandro Tonali, che ieri ha firmato il contratto e oggi verrà ufficializzato come acquisto definitivo del club. C’è anche Davide Calabria, il cui rinnovo dovrebbe essere annunciato a breve. Arrivati pure Theo Hernandez e Alexis Saelemaekers. Via via arrivano tutti i giocatori presso il centro sportivo. Presso i cancelli ci sono un po’ di tifosi ad accoglierli.

Ore 10:15 – Mentre i calciatori del Milan sono stati convocati entro le ore 12, comincia a presentarsi a Milanello lo staff tecnico. Mister Pioli è stato il primo ad arrivare in sede, seguito dal collaboratore tecnico Daniele Bonera e dal preparatore dei portieri Dida.

-in aggiornamento-