Milan, rinnovo Calabria: svelate le cifre del nuovo contratto

Secondo le ultime indiscrezioni, il rinnovo di Davide Calabria con il Milan è cosa imminente. I suoi agenti sono adesso a Casa Milan

In casa Milan sta per arrivare il primo rinnovo di contratto della stagione. Saltati quelli di Hakan Calhanoglu e Gianluigi Donnarumma, andati via entrambi a parametro zero, è il turno di Davide Calabria. Il terzino destro, al contrario, ha promesso fede al club rossonero e adesso è pronto a prolungare la sua permanenza al Milan.

Si tratta di un accordo imminente. Calabria rinnoverà il suo contratto sino al 2025. Un quadriennale che vedrà anche un sostanziale aumento dell’ingaggio: pass da 1 milione a 2,6 milioni netti. Per conoscere le cifre precise dovremo pazientare ancora un altro pò. Ma nel frattempo, come riporta calciomercato.com, gli agenti del giocatore sono già a Casa Milan a colloquio con Maldini e Massara per definire gli ultimissimi dettagli. Si ipotizza che nelle prossime ore verrà annunciato il rinnovo di Davide Calabria in rossonero.

Un altro tassello importante che si va ad aggiungere ai riscatti di Tomori e Tonali. Ma attenzione, perchè dopo Calabria, al Milan tocca occuparsi del rinnovo di Franck Kessie, anche lui con contratto in scadenza nel 2022; un affare per cui, molto probabilmente, ci vorrà più pazienza e impegno.