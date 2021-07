Tuttosport – Milan, Ilicic in vendita: idea scambio con l’Atalanta

Josip Ilici sempre più lontano da Bergamo. L’Atalanta lo vuole cedere, il Milan resta sempre molto interessato.

Il Milan è sempre alla ricerca di un trequartista. C’è chi dice che i rossoneri non hanno fretta nel trovare un nuovo numero 10, valutando altre come situazioni prioritarie di questa estate. Ma Stefano Pioli ha seriamente bisogno di rimpiazzare Calhanoglu nel ruolo chiave di trequartista centrale.

Tanti i nomi scritti e riportati dai vari media. Tra questi c’è anche l’esperto Josip Ilicic, fantasista sloveno che si è fatto apprezzare da tempo in Serie A. Con le maglie di Palermo, Fiorentina ed Atalanta il classe ’88 ha mostrato tutte le sue qualità.

Un giocatore estremamente tecnico, dal fisico particolare per una mezza punta, ma che spesso è vittima di una discontinuità tipica per i calciatori estrosi balcanici. Nonostante ciò il Milan non sarebbe affatto dispiaciuto di inserirlo nella propria rosa.

Ilicic-Pobega, si ragiona sullo scambio alla pari

Intanto, secondo quanto scrive oggi Tuttosport, l’Atalanta ha deciso di cedere Ilicic. Il trequartista sloveno è molto legato al club nerazzurro, che lo ha rincuorato ed aspettato anche nel delicato momento di depressione durante la prima pandemia da Covid.

Ma a livello tecnico sembra che mister Gasperini voglia fare scelte diverse. L’allenatore dell’Atalanta sembra più propenso a puntare su elementi giovani come Malinovsky o Miranchuk piuttosto che sul veterano Ilicic, messo dunque alla porta.

Il Milan può approfittarne, ma al momento non si registrano trattative vere e proprie tra le parti. Non mancano però le idee: si parla di un possibile scambio alla pari, con Ilicic che andrebbe a giocare in rossonero ed il giovane Tommaso Pobega verso l’Atalanta.

Il classe ’99 scuola milanista è un obiettivo dichiarato per il centrocampo atalantino. Dialoghi già in corso per il futuro di Pobega che potrebbe essere utilizzato come pedina per arrivare ad Ilicic. Dubbi però sulla natura dell’operazione, visto che il Milan valuta il giovane centrocampista almeno 15 milioni di euro, mentre lo sloveno, ormai 33enne, viene visto come un affare molto meno costoso.