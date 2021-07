Tottenham, offerti 24 milioni per un obiettivo del Milan

Il Milan deve fare attenzione alla concorrenza su alcuni obiettivi di calciomercato. Il Tottenham si sta muovendo per un trequartista finito nel mirino di Maldini.

Il Milan ha perso Hakan Calhanoglu a parametro zero e deve rimpiazzarlo con un colpo importante. A Stefano Pioli serve un trequartista titolare e la società vuole prendergli un ottimo rinforzo in quel ruolo.

Paolo Maldini e Frederic Massara stanno valutando più profili. Chiaramente devono fare valutazioni sia tecnico-tattiche che legate al bilancio, dato che i conti vanno tenuti in equilibrio. Sul mercato ci sono delle occasioni interessanti. Una di queste è rappresentata da Marcel Sabitzer, in scadenza di contratto con il Lipsia a giugno 2022.

Mercato Milan, offerta Tottenham per Sabitzer

Il 27enne austriaco è un calciatore che farebbe molto comodo a Pioli. Sa giocare sia da trequartista che da centrocampista e da esterno. Grande duttilità tattica e anche buone qualità tecniche. Sarebbe un profilo adatto a dare pure equilibrio nel 4-2-3-1 del mister rossonero.

Ma il Milan deve fare attenzione alla concorrenza. Oggi il portale spagnolo Todofichajes.com rivela che il Tottenham ha avanzato un’offerta da 24 milioni di euro per assicurarsi Sabitzer. A Londra sono fiduciosi di riuscire a convincere il Lipsia con questa proposta.

In questi giorni si era parlato di una valutazione da 18-20 milioni, in virtù della scadenza contrattuale fissata per giugno 2022, ma il Tottenham per sbaragliare le squadre concorrenti sembra disposto a fare uno sforzo economico.

Anche l’Arsenal, oltre al Milan, ha messo nel mirino Sabitzer. Ma con l’offerta rivelata dalla Spagna potrebbe essere il Tottenham a garantirsi l’ingaggio del centrocampista offensivo austriaco. Si attendono conferme sull’indiscrezione emersa oggi.

Certamente al giocatore del Lipsia non dispiacerebbe un approdo in Premier League. Però va detto che il Milan gli permetterebbe di giocare in Champions nella prossima stagione. Arsenal e Tottenham sono rimasti fuori. I Gunners non faranno alcuna coppa europea, mentre gli Spurs prenderanno parte alla Conference League.

Attenzione pure al Borussia Dortmund, altra squadra indicata come pretendente per Sabitzer. Il BVB farà la Champions e permetterebbe al calciatore di non cambiare Paese.