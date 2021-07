Il Milan chiude per Giroud: indennizzo al Chelsea, ecco le cifre

Giroud a un passo dal Milan. Salvo colpi di scena, l’ex Arsenal approderà presto a Milanello. Accordo con il Chelsea molto vicino adesso.

Potrebbe presto concretizzarsi il trasferimento di Olivier Giroud al Milan. Da settimane il club rossonero ha un accordo con l’entourage del giocatore per un contratto biennale da 3,5-4 milioni di euro a stagione.

Nelle ultime ore c’è stata un’accelerata e trapela ottimismo sul fatto che il centravanti francese diventi il nuovo numero 9 della squadra allenata da Stefano Pioli. Dopo le notizie di ieri sera in merito, oggi giungono ulteriori conferme che fanno pensare che la fumata bianca possa arrivare a breve.

Mercato Milan, accelerata per Giroud

Oggi Sportmediaset ribadisce che il Milan è a un passo da Giroud. La novità che permette di poter chiudere a breve l’affare è la disponibilità del club rossonero a pagare l’indennizzo richiesto dal Chelsea per l’ingaggio del giocatore. Si tratta di una cifra di circa un milione di euro.

Fino a poco prima Paolo Maldini e Frederic Massara avevano trattato con l’auspicio che i Blues liberassero gratuitamente di Giroud, a cui Roman Abramovich aveva fatto la promessa di liberarlo in caso di offerte dall’estero. Il Chelsea ha chiesto un piccolo indennizzo e per mantenere buoni i rapporti il Milan ha deciso di accettare di pagare una somma per il cartellino dell’attaccante.

Maldini e Massara con il club londinese potrebbero parlare anche di Tiemoué Bakayoko, centrocampista che ha già vestito la maglia rossonera qualche stagione fa e che ha un contratto in scadenza a giugno 2022. Il francese, reduce da un anno in prestito al Napoli, sarebbe felice di tornare a Milanello. Il Milan cerca un mediano forte fisicamente che possa eventualmente sostituire Franck Kessie quando necessario. L’ex Monaco è un profilo che interessa e per il quale Pioli ha dato l’ok.