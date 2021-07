Sportitalia – Milan, un altro colpo dal Belgio: l’esterno può sostituire Hauge

Sportitalia riferisce che i rossoneri avrebbero preso informazioni per il giovane esterno, protagonista in Champions lo scorso anno.

Giorni frenetici per il mercato del Milan. Dopo la chiusura per il riscatto di Tonali e il rinnovo di Calabria, il Diavolo sta cercando di mettere a segno altri colpi a centrocampo e in attacco. La probabile partenza di Jens Petter Hauge, direzione Eintracht, lascerebbe libera una casella in quella zona di campo. I rossoneri non vogliono farsi prendere alla sprovvista e stanno monitorando in maniera concreta un altro interessante profilo per la trequarti. Anche in questo caso c’è da superare la concorrenza per un talento che nell’ultimo anno ha attirato l’interesse dei migliori club.

Secondo quanto riportato da Gianluigi Longari, sui canali di Sportitalia, il Milan ha preso informazioni sull’esterno di centrocampo del Club Brugge, Charles De Ketelaere. Sul classe 2001 c’è da tempo anche l’Atalanta, nei giorni scorsi si vociferava che la Dea avesse scelto il giovane belga per far fronte alla partenza dello sloveno Josip Ilicic. Tra l’altro il nerazzurro è stato accostato anche al Milan in questi giorni, nell’ambito di un possibile scambio con Pobega.

Leggi anche:

De Ketelaere, un altro esterno di prospettiva

1,92 per 79 chilogrammi, De Ketelaere abbina un fisico imponente a grande velocità e qualità. Può giocare sull’esterno ma anche in zona centrale. In questa stagione ha avuto modo di mettersi in mostra in Champions League, nel girone della Lazio. Proprio lui ha quasi mandato a casa i biancocelesti nella sfida decisiva, con un gran mancino che si è stampato sulla traversa. 46 presenze complessive in stagione, condite da 5 gol e 8 assist.

Il 20enne ha un contratto che scade nel 2023. Il Club Brugge potrebbe chiedere una cifra intorno ai 15 milioni di euro per lui. Più o meno la stessa cifra per cui i rossoneri avrebbero in programma di lasciar partire Hauge verso la Bundesliga. De Ketelaere non rappresenta l’unica idea in quel ruolo, il Diavolo ha puntato infatti anche Daramy del Copenhagen.