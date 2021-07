Calciomercato Milan, addio al Barcellona: l’agente lo propone in Italia

Il centrocampista bosniaco non rientra nel progetto del tecnico Koeman. L’agente lo ha proposto in Serie A ma il ritorno è in salita.

Il mercato è entrato nel vivo e il Milan è sempre alla finestra per approfittare di qualche occasione per completare la rosa da mettere a disposizione di mister Pioli e aumentare il bagaglio tecnico della squadra. Cominciano a delinearsi le strategie per la prossima stagione e alcuni calciatori rischiano di essere tagliati fuori dai progetti dei rispettivi club.

Questo è il caso di un centrocampista di prima fascia in Liga, per il quale sarebbe venuto il momento di cambiare aria. Le indiscrezioni delle ultime ore sono sempre più forti e il calciatore ha fatto capire di volere con forza in ritorno in Serie A. Si tratta di Miralem Pjanic e del suo probabile addio al Barcellona. Il bosniaco non fa più parte del progetto dei blaugrana, intenzionati a proseguire con Sergi Busquets e Frankie De Jong come perni in mezzo al campo. Il club catalano, pur di liberarsi dell’ingaggio del centrocampista, sarebbe pronto a lasciarlo partire a zero.

Leggi anche:

L’agente lo ha proposto a Roma e Juve

Sul suo account Twitter, Nicolò Schira ha scritto: “Miralem Pjanic lascerà il Barcellona quest’estate: il regista non è nei piani di Koeman. Il centrocampista vorrebbe il ritorno in Serie A. Il suo agente Fali Ramadani lo ha offerto alla Juventus e alla Roma nelle ultime settimane, ma per entrambi i club non è una priorità”.

L’operazione non è infatti semplice. Soprattutto da Roma fanno sapere le possibilità di rivedere Pjanic in giallorosse sono bassissime. Il calciatore infatti pretenderebbe un bonus di 10 milioni di euro al momento della firma, in virtù dei mancati costi per il cartellino, e un ingaggio da sei milioni netti a stagione. Per quanto riguarda i bianconeri in questo momento la priorità nel ruolo è Manuel Locatelli del Sassuolo. Pjanic è stato accostato anche al Milan nelle scorse settimane. Il quotidiano spagnolo Sport aveva riferito di un sondaggio effettuato da entrambe le milanesi per lui. In questo momento però i rossoneri sono focalizzati su altri obiettivi in quel ruolo. Il Diavolo cerca un quarto slot in mezzo al campo e le ipotesi principali sono l’arrivo di Bakayoko o la permanenza del giovane Pobega.