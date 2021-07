Milan, sondaggio per il trequartista croato: il prezzo è alto

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Milan, che è alla ricerca di un trequartista, ha fatto un sondaggio nelle ultime ore per un calciatore croato

C’è molto attesa per conoscere il nuovo trequartista titolare del Milan. Maldini e Massara sono alla pazza ricerca del profilo adatto a sostituire Hakan Calhanoglu. Tanti top player sono stati accostati ai colori rossoneri negli ultimi giorni. Da James Rodriguez a Philippe Coutinho, per arrivare ad Isco e Sabitzer. Insomma, pare che il Milan voglia puntare su un profilo di assoluta qualità, per non far rimpiangere quello che passato all’Inter a parametro zero, ha messo in atto un grande tradimento.

Nel mirino del Milan, oltre ai giocatori sopracitati, vengono tenuti d’occhio altri profili, meno conosciuti o celebri, ma comunque con buone doti di trequartista. Oltre, ad esempio, ad Ilicic, i rossoneri seguono ormai da mesi, un classe 1997 che gioca nel campionato russo. Si tratta di Nikola Vlasic, trequartista croato con un buon fiuto del gol. Il giocatore è un titolarissimo della CSKA Mosca e della sua Croazia, con la quale ha disputato gli Europei in atto e messo a segno un gol.

Vlasic è un profilo seguito anche dal Napoli, ma nelle ultime ore il Milan avrebbe tentato una mossa più concreta.

Milan, interesse per Vlasic

TuttoMercatoWeb ha, da pochi minuti, lanciato una rilevante notizia di mercato: il Milan nelle ultime ore si è fatto avanti per Nikola Vlasic, chiedendo informazioni alla CSKA Mosca. Ne è venuto fuori, riporta la medesima fonte, che il club russo richiede una somma elevatissima per la cessione del suo trequartista: ben 35 milioni di euro. Una cifra che il Milan non sarà mai disposto a spendere per un profilo, buono si, ma con qualità inferiori ai giocatori già monitorati e considerati più talentuosi.

Se la richiesta della CSKA dovesse rimanere tale, è chiaro che Maldini e Massara abbandonerebbero completamente la pista che porta a Nikola Vlasic. Ci sono profili molto importanti sul mercato a cifre e condizioni più vantaggiose. Isco e Sabitzer pare siano, attualmente, i nomi più quotati a prendere un posto importante nel Milan di Stefano Pioli.