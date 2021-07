Nocerino su Ibrahimovic: “Tra i 5 più forti degli ultimi 20 anni”

L’ex rossonero ha elogiato l’attaccante svedese, suo ex compagno ai tempi del Milan: “Uno dei più forti e lo dimostra ancora oggi”.

Antonio Nocerino, ex centrocampista del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport di Zlatan Ibrahimovic, suo ex compagno ai tempi del Diavolo. Queste le sue parole: “Purtroppo non ho ancora contatti con Ibra, ma quando ci si vede o ci si vedrà c’è sempre rispetto. Abbiamo giocato insieme e condiviso uno spogliatoio”.

Il classe ’85, in rossonero dal 2011 al 2014 e poi ancora nel 2015, si è espresso in questi termini sul valore assoluto del fuoriclasse svedese: “E’ uno dei più forti e lo dimostra ancora oggi. Ha una qualità incredibile. E’ uno dei 5 giocatori più forti del calcio degli ultimi 20 anni“. Nel primo anno in cui ha giocato con Ibrahimovic, l’attuale allenatore dell’Under 18 dell’Orlando City ha vissuto la sua stagione più prolifica dal punto di vista realizzativo: 11 gol in 48 presenze fra Serie A e Champions League.