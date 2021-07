L’Equipe – Milan, arriva l’assist: il club abbassa il prezzo del giocatore

Il Milan è particolarmente interessato al giovane centrocampista francese. Il Marsiglia è pronto ad abbassare il costo del suo cartellino

Il Milan è alla ricerca di un centrocampista per completare il reparto e renderlo più competitivo in vista della prossima stagione. Da comprendere, se per la mediana di Stefano Pioli, Maldini e Massara porteranno a termine uno o ben due colpi di mercato. Il profilo in pole e al quale il Milan pare più vicino è quello dì Tiemouè Bakayoko. Quello del francese sarebbe un felice ritorno, dato che nel 2018 ha già vestito la maglia rossonera con Gennaro Gattuso in panchina, e ha conquistato la fiducia dell’ambiente milanista.

Si tratta con il Chelsea per l’ex Napoli. Ma i rossoneri, già da qualche mese, seguono un interessante prospetto di centrocampo in forza al Marsiglia. Si tratta di Boubacar Kamara, classe 1999 con grande talento. Un giovanissimo titolare, che si è messo in mostra grazie alle sue spiccate doti di costruzione e difesa. Il Milan, secondo indiscrezioni passate, ha già avanzato un’offerta al Marsiglia che però è stata valutata troppo bassa: 12 milioni di euro.

Il club transalpino chiede per la cessione di Kamara una somma vicina ai 20 milioni di euro. O almeno così si era detto. Oggi le cose pare siano cambiate.

Cessione Kamara, il Marsiglia pronto ad accettare 15 milioni

Il celebre quotidiano francese L’Equipe racconta un importante dettaglio riguardante Boubacar Kamara. Il Marsiglia, che sta attuando un buon mercato in entrata, ha adesso bisogno di cedere i suoi pezzi più pregiati. Tra questi rientra certamente il classe 1999 che tanto piace al Milan. Per Kamara, afferma L’Equipe, non sono arrivate offerte ufficiali, e di conseguenza per scaldare il mercato e far cassa il Marsiglia è pronto ad abbassare le sue pretese economiche sino a 15 milioni di euro.

Una cifra che potrebbe spingere Maldini e Massara all’assalto finale. Ma probabilmente anche il Milan è in attesa di cedere alcuni suoi esuberi per guadagnare il giusto gruzzolo da reinvestire nel mercato. Nel frattempo, però, c’è da star attenti alla concorrenza tutta italiana per Boubacar Kamara. Anche la Lazio e l’Atalanta sono sulle sue tracce. Il Milan deve cercare di battere con anticipo la concorrenza.