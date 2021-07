Milan, trattative in stato avanzato: un’altra importante operazione

Secondo le informazioni ottenute da Todofichajes.com, i rossoneri sarebbero ad un passo dall’accordo per il rinnovo del danese.

Secondo le ultime indiscrezioni il Milan sarebbe pronto a chiudere un’altra ufficialità importante per il proprio futuro. In questo caso si tratterebbe di un rinnovo importante per un giocatore che nell’ultimo anno ha dimostrato di meritare sia la permanenza che un ruolo da protagonista in rossonero. Dalla Spagna fanno infatti sapere che il Diavolo sarebbe ai dettagli per il prolungamento del contratto di Simon Kjaer.

Todofichajes.com ha fatto sapere che, secondo le informazioni in loro possesso, il Milan è in trattative molto avanzate per il rinnovo del difensore. Sempre secondo il portale spagnolo, l’agente del calciatore, Mikkel Beck, sarebbe atteso in Italia lunedì prossimo, in modo da limare gli ultimi dettagli e chiudere l’affare. A quel punto l’annuncio del club potrebbe essere imminente.

Kjaer, un punto fermo dei rossoneri

Il contratto, che scade nel giugno del 2022, sarà con tutta probabilità allungato fino al 2024. L’affare avrebbe subito un leggero ritardo a causa della presenza, tra l’altro molto lunga, del danese a Euro 2020. Kjaer è ormai un punto fermo della difesa rossonera e Pioli è pronto ad affidargli le chiavi della retroguardia. Quasi sicuramente sarà lui uno dei due titolari per la stagione che verrà. Il suo compagno di reparto potrebbe essere Fikayo Tomori, più avanti nelle gerarchi rispetto ad Alessio Romagnoli.