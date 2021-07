Dall’Inghilterra: “Giroud a Milano già oggi”

Arrivano sempre più voci e conferme sull’approdo imminente di Olivier Giroud a Milano già nella giornata odierna.

Il Milan entra in una settimana davvero calda e decisiva per il proprio futuro, in particolare a livello di calciomercato. Almeno un paio di trattative potrebbe concludersi nelle prossime ore, regalando a Stefano Pioli i rinforzi più giusti.

La prima dovrebbe essere quella riguardante Olivier Giroud. Al termine della scorsa settimana i dirigenti del Milan hanno accelerato. Accordo di massima con il Chelsea, che riceverà un indennizzo di 1 milione più bonus per l’attaccante classe ’86, il quale da tempo aveva dato l’ok alla proposta biennale di contratto.

Insomma, tutto quasi fatto per il passaggio in rossonero di Giroud. Addirittura c’è chi parla di chiusura nelle ore imminenti. La giornata odierna potrebbe essere decisiva per il colpaccio in arrivo da Londra.

Leggi anche:

Kinsella ammette: “Oggi Giroud farà le visite mediche”

Dall’Inghilterra arrivano conferme. Oggi Giroud può seriamente diventare un calciatore del Milan. La notizia è stata data dal collega cronista Nizaar Kinsella, corrispondente per Goal.com. Secondo le sue fonti, il classe ’86 sarebbe pronto a sbarcare a Milano in queste ore.

“Già oggi Giroud completerà il suo trasferimento al Milan con le visite mediche di rito e le firme sul nuovo contratto” – ha detto Kinsella attraverso il suo account Twitter. Evidentemente l’attaccante sospenderà momentaneamente le proprie ferie per diventare un nuovo calciatore milanista.

Giroud is expected to complete his move to AC Milan today with a medical and contract signing. 🇮🇹 https://t.co/Wm3UQpM3B3 — Nizaar Kinsella (@NizaarKinsella) July 12, 2021

Dunque si attende lo sbarco di Giroud a Milano. Il francese sarebbe il terzo colpo ufficiale del Milan di questa sessione estiva, dopo l’ingaggio di Mike Maignan per 13 milioni dal Lille ed il riscatto definitivo di Sandro Tonali dal Brescia, per 7 milioni più il cartellino di Olzer.