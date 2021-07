Calciomercato Milan, colpo James: le ultime dall’Inghilterra

Mendes è atteso a Milano. Dopo il suo incontro con la dirigenza potrebbero arrivare novità in merito ad James Rodriguez. Nel frattempo lui indossa la maglia dell’Everton

Mentre in Russia danno ad un passo dal Milan Nikola Vlasic, in Inghilterra si continua a parlare di James Rodriguez. Il campione colombiano nei giorni scorsi è stato accostato con insistenza ai rossoneri. In Sudamerica, come vi abbiamo raccontato, davano l’affare in dirittura d’arrivo: un trasferimento da dieci milioni di euro, per l’Everton, e 18, in tre stagioni (6 all’anno), per il calciatore.

L’agente, Jorge Mendes, era atteso a Milano la scorsa settimana ma il portoghese ha fatto perdere le sue tracce dopo la conferenza di José Mourinho. Possibile che arrivi nel capoluogo lombardo nei prossimi giorni per parlare di Leao, con il Milan, ma anche di Cristiano Ronaldo con la Juventus, e chissà che non si faccia anche il nome di James Rodriguez.

Offerto al Milan

Non è un segreto, infatti, che il calciatore sia stato offerto sia ai rossoneri, che all‘Atletico Madrid e al Napoli. Notizia che trova conferme su The Sun, che stamani fa il punto sulla vicenda del colombiano, tanto voluto da Carlo Ancelotti e che ora si ritrova allenato da Rafa Benitez.

Il giornale riporta le notizie di cui siamo già a conoscenza ma sottolinea anche che James ha ripreso la sua avventura con l’Everton. Il calciatore è in attesa di novità ma nel frattempo ha fatto da ‘modello’ – come è possibile vedere sui social del club inglese – per la nuova maglia. Un segnale che potrebbe far pensare che alla fine il suo addio all’Everton non è poi così vicino.

E’ possibile dunque che a breve si metta la parola fine sulla vicenda James Rodriguez. I prossimi giorni serviranno certamente a fare maggiore chiarezza