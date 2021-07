Ultim’ora dalla Russia: “Vicino al Milan per 25 milioni più bonus”

Il giornalista Petrosyan dà Vlasic a un passo dal trasferimento al Milan, che avrebbe praticamente trovato l’accordo con il CSKA Mosca. Si attendono conferme.

Il Milan ha messo nel mirino Nikola Vlasic e potrebbe essere lui il prescelto per indossare la maglia numero 10 dopo l’addio di Hakan Calhanoglu. Per caratteristiche tecnico-tattiche sembra un profilo adatto alle esigenze di Stefano Pioli.

Secondo quanto quanto rivelato dal giornalista Artur Petrosyan, il 23enne croato sarebbe addirittura vicino al trasferimento in rossonero. L’operazione porterebbe nelle casse del CSKA Mosca 25 milioni di euro più bonus. Il club russo ne aveva spesi circa 15 per comprare il cartellino dall’Everton nell’estate 2019.

Si attendono conferme rispetto all’indiscrezione data da Petrosyan. Sicuramente Vlasic sarebbe un buon colpo per la trequarti del Milan, bisognosa di un rinforzo di qualità. Il calciatore cresciuto nell’Hajduk Spalato potrebbe rappresentare il giusto innesto per Pioli. Il suo inserimento in squadra può essere favorito dalla presenza di Ante Rebic, croato come lui e anche suo compagno nella nazionale.

Vlasic con il CSKA Mosca ha totalizzato 103 presenze, 33 gol e 20 assist. L’esperienza in Inghilterra con l’Everton non era andata bene, ma in Russia il giocatore si è rilanciato e adesso sembra più pronto ad affrontare un campionato importante. Approdare al Milan sarebbe un grande stimolo per lui.

Già nel 2017 il fantasista croato era stato accostato al club rossonero, ma allora fu l’Everton ad assicurarselo per circa 10 milioni. Quattro anni dopo Vlasic potrebbe veramente approdare in Italia. Vedremo se i rumors dell’ultima ora troveranno conferme.

