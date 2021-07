Milan, colpo Coutinho: c’è una nuova “minaccia”

Accostato anche al Milan in tempi recenti, adesso Coutinho sembra essere finito nel mirino del Marsiglia, che ha buoni rapporti col Barcellona.

Il Barcellona deve liberarsi di alcuni esuberi e alleggerire il monte ingaggi, non è un mistero. Tra i giocatori nella lista dei partenti c’è anche Philippe Coutinho.

Il fantasista brasiliano era costato circa 130 milioni di euro al Barça, che lo aveva strappato al Liverpool. Ma il rendimento in Catalogna è stato sotto le aspettative. Nella stagione 2019/2020 c’è stato anche il prestito al Bayern Monaco, che poi non ha esercitato il diritto di riscatto. Ora l’ex Inter ha di nuovo le valigie in mano e spera di trovare presto una soluzione.

Coutinho, anche il Marsiglia vuole il fantasista del Barcellona

In queste settimane Coutinho è stato accostato al Milan, che cerca un nuovo numero 10 dopo l’addio di Hakan Calhanoglu in direzione Inter. Tuttavia, non risulta esserci alcuna trattativa. Il giocatore è stato proposto, ma al momento non sembrano esserci le basi per un’operazione. Tra cartellino e ingaggio i costi sono troppo elevati.

Secondo quanto rivelato dal quotidiano L’Equipe, sulle tracce di Coutinho si sarebbe inserito il Marsiglia. Il club francese ha ottimi rapporti con il Barcellona e starebbe studiando la soluzione per condurre in porto l’affare.

Comunque resta difficile immaginare che Coutinho si trasferisca al Marsiglia. Il Barça deve cederlo per oltre 50 milioni per evitare di mettere a bilancio una minusvalenza. Inoltre l’ingaggio al lordo pesa circa 17 milioni. Può la società francese permettersi di fare questa operazione? Sembra abbastanza improbabile, a meno che i blaugrana non facciano un “regalo” concedendo l’ex Inter a prezzo di saldo oppure in prestito e pagando buona parte dello stipendio.

Vedremo se effettivamente il Marsiglia proverà a prendere Coutinho. Al momento si tratta di un’indiscrezione, seppur proveniente da una fonte francese autorevole come L’Equipe. Sarebbe non poco sorprendente se l’operazione si sviluppasse e si concretizzasse.