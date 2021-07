Milan, concorrenza importante per Kamara

Non c’è solo il Milan sulle tracce di Boubacar Kamara. Il giocatore del Marsiglia, che piace anche alla Lazio, è finito nel mirino del Newcastle, pronto ad un’offerta importante

Il mercato francese potrebbe continuare a regalare nuove sorprese per il Milan. Non è un segreto, che i rossoneri lavorino tanto in Ligue 1, grazie alle conoscenze di Moncada e dopo l’acquisto di Mike Maignan, potrebbe toccare Ballo-Touré.

La trattativa per il terzino del Monaco, che ha già preso il sostituto, è in dirittura d’arrivo. C’è davvero poca distanza tra domanda e offerta e l’affare dovrebbe andare in porto per una cifra vicina ai 4 milioni di euro. Si attendono novità a breve ma la strada appare tracciata.

Il Milan, poi, come raccontato, ha la necessità di trovare un quarto centrocampista, da affiancare a Franck Kessie, Ismael Bennacer e Sandro Tonali. Da capire se potrà esserlo Tommaso Pobega e se arriverà qualcun altro dal mercato.

Tra i profili più caldi continua ad esserci Bakayoko, di proprietà del Chelsea ma anche lui con un passato in Ligue 1. L’ex Napoli non è l’unico seguito.

Concorrenza per Kamara

Va monitorata con attenzione anche la situazione legata a Boubacar Kamara. Il giocatore del Marsiglia ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2022. Un contratto che difficilmente verrà rinnovato. Facile pensare dunque che queste possono essere le settimane dell’addio alla Francia.

Kamara piace tanto, anche perché può ricoprire sia il ruolo di mediano che di difensore centrale. In caso di addio di Alessio Romagnoli, il Milan avrebbe le spalle coperte. Il giocatore – vista la situazione contrattuale – ha una valutazione non altissima, sui 20 milioni di euro. Il Milan fiuta l’affare ma ad oggi le priorità sembrano altre e anche per questo alla fine il Kamara rischia di prendere altre strade.

In Italia piace tanto pure alla Lazio di Maurizio Sarri ma come sottolinea ‘L’Equipe’, anche il Newcastle è sulle sue tracce. Gli inglesi sarebbero pronti a presentare un’offerta importante per il classe 1999.