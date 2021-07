Milan-Vlasic: social impazziti. C’è l’indizio del croato

Social protagonisti in mattinata. I tifosi del Milan hanno fatto volare in tendenza Nikola Vlasic. In queste ore si sta discutendo del talento croato che potrebbe arrivare a Milano

Social impazziti per Nikola Vlasic. Il nome del talento croato è subito entrato in tendenza su Twitter, dopo le notizie trapelate in mattinata. In Russia, il giornalista Artur Petrosyan, ha dato il calciatore ad un passo dai rossoneri. Un affare da 25 milioni di euro più bonus, da destinare nelle casse del CSKA Mosca.

Sarebbe dunque il connazionale di Ante Rebic, l’erede di Hakan Calhanoglu. Un calciatore di talento ma un po’ discontinuo, come d’altronde il compagno di squadra, appena citato. Nell’altalena di notizie, che ha visto protagonisti tanti profili, da Sabitzer a Isco, passando per Ceballos, James Rodriguez e Ilicic, ora dunque è la volta di Vlasic. Nelle prossime ore capiremo se la notizia troverà davvero conferme.

Nel corso dell’ultima stagione, il giocatore classe 1997, ha disputato 26 partite nel campionato russo, mettendo a segno undici gol e cinque assist.

Leggi anche:

Tra scetticismo e fiducia

Anche questi buoni numero fanno parlare. Sui social dunque i tifosi del Milan discutono del calciatore: si evince facilmente, che molti non conoscono davvero l’atleta ma ancora una volta si pone totale fiducia nella società. Molti tweet poi sono ironici, altri di totale scetticismo.

Interessante, però, è chi fa notare, come Vlasic segua il Milan sui social. Non è dato sapere se il calciatore lo abbia iniziato a fare di recente o da tempo. Non sarebbe certo il primo croato ad avere una simpatia per i colori rossoneri, sempre molto apprezzati nei balcanici.

In tutto ciò Vlasic ha iniziato a seguire il Milan

(O almeno credo, non so se prima seguisse il Milan) pic.twitter.com/FeFu3qxDQO — 𝓓𝓪𝓷𝔂🦁|𝘾𝘼𝙈𝙋𝙄𝙊𝙉𝙄 𝘿'𝙀𝙐𝙍𝙊𝙋𝘼🇮🇹| (@F1d4nymercury) July 13, 2021

Ora inizieranno col dire che 25 mln per Vlasic (23 anni nazionale croata) è tanto. Quando hai l'opportunità di prendere Berardi a 40/50 perché spenderne 25 per vlasic? Giusto…. — Malato di Milan (CS68) (@Thankilpin) July 13, 2021

https://twitter.com/ildpaa/status/1414878255811813379

https://twitter.com/Drezzimovic/status/1414882626180198406

Vlasic Rebic in campo insieme, praticamente o giochiamo in 9 o giochiamo in 13 tutte le partite ottimo — UncleSimon (@SimoNoveOtto) July 13, 2021

https://twitter.com/battitomilan7/status/1414879182509813761