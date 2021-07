Calciomercato Milan, Conti più conguaglio: colpo in Italia!

Sul rossonero si sarebbe fatto avanti un altro club di Serie A. La dirigenza sta valutando il futuro dell’esterno, anche per le difficoltà di mercato.

Il mercato del Milan prosegue, con un occhio ovviamente anche ai giocatori in uscita. I rossoneri hanno in rosa elementi che, nelle idee del club, no fanno più parte del progetto. Si sta comunque riflettendo attentamente su come muoversi su alcuni di loro. In questi giorni Andrea Conti è con la squadra a Milanello per la preparazione estiva. L’esterno ex-Atalanta sembra però destinato a lasciare nuovamente i rossoneri e nel frattempo si sarebbe fatta avanti una nuova pretendente.

La dirigenza rossonera sta decidendo quindi il da farsi con il classe 1994, che è in scadenza a giugno del prossimo anno. Qualche giorno fa si era fatta largo anche l’ipotesi di una sua permanenza alla corte di Pioli, vista le difficoltà di arrivare ai suoi sostituti sul mercato, ovvero Diogo Dalot e Alvaro Odriozola. Carlo Pellegatti aveva specificato che il club ha intenzione di capire le condizioni psicofisiche di Conti, e di valutarlo nuovamente come prima alternativa a Davide Calabria.

L’interesse della Samp

Sul terzino si sta muovendo in maniera concreta la Sampdoria di Roberto D’Aversa. Il nuovo tecnico blucerchiato, secondo quanto riporta Tuttosport lo vorrebbe nuovamente con lui dopo averlo allenato negli ultimi sei mesi della scorsa stagione a Parma. Il costo del cartellino del giocatore si aggira sui 6-7 milioni di euro e per questioni contrattuali non si può percorrere la via del prestito.

Probabilmente il club genovese chiederà uno sconto visto che il giocatore andrà in scadenza fra un anno. Va tenuto a mente che al Diavolo piace molto un giocatore della squadra di Massimo Ferrero, ovvero Damsgaard. Conti potrebbe rappresentare in questo senso anche una contropartita per un eventuale affare. Nei prossimi giorni il futuro di Andrea Conti sarà certamente più chiaro.