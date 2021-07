LIVE Calendario Serie A 2021 2022, sorteggio in diretta: Milan-Inter alla 12ª

La diretta live del sorteggio del calendario del campionato Serie A 2021/2022: tutte le giornate che vedranno protagonisti il Milan e le altre squadre.

Finalmente oggi scopriamo il calendario completo della Serie A 2021/2022 con tutte le 38 giornate. Il nuovo campionato partirà domenica 22 agosto 2021 e terminerà domenica 22 maggio 2022.

Da ricordare che in questa stagione c’è un’importante novità nella massima divisione calcistica italiana. Infatti, per la prima volta nella storia la Lega Calcio ha introdotto la formula del “calendario asimmetrico” già utilizzata in altri tornei esteri. Questo format prevede che le partite di ritorno siano completamente diverse da quelle di andata come ordine e composizione dello stesso turno. Non ci possono essere derby alla prima e all’ultima giornata.

Calendario Serie A 2021 2022 – Sorteggio diretta live

Dalle ore 18:30 inizia il sorteggio del calendario Serie A 2021/2022 e riporteremo l’esito per quanto riguarda il Milan e le altre squadre.

Paolo Dal Pino, presidente della Lega Serie A, ha così parlato prima del sorteggio: “Il calcio è un volano importante economicamente e anche a livello sociale. Questo sport genera grande passione negli italiani e dobbiamo tenerne conto. Quando parliamo di stadi pieni, parliamo di qualcosa nell’interesse del Paese. Vogliamo stadi pieni col green pass, anche per incentivare le vaccinazioni. Possiamo dare un contributo. Avere il 100% negli stadi è fondamentale sia per ragioni economiche che come aiuto per la messa in sicurezza del Paese“.

1^ giornata (22 agosto)

Bologna-Salernitana

Cagliari-Spezia

Empoli-Lazio

Verona-Sassuolo

Inter-Genoa

Napoli-Venezia

Roma-Fiorentina

Sampdoria-Milan

Torino-Atalanta

Udinese-Juventus

2^ giornata (29 agosto)

Atalanta-Bologna

Fiorentina-Torino

Genoa-Napoli

Verona-Inter

Juventus-Empoli

Lazio-Spezia

Milan-Cagliari

Salernitana-Roma

Sassuolo-Sampdoria

Udinese-Venezia

3^ giornata (12 settembre)

Milan-Lazio

4^ giornata (19 settembre)

Juventus-Milan

5^ giornata (22 settembre)

Milan-Venezia

6^ giornata (26 settembre)

Spezia-Milan

7^ giornata (3 ottobre)

Atalanta-Milan

8^ giornata (17 ottobre)

Milan-Verona

9^ giornata (24 ottobre)

Bologna-Milan

10^ giornata (27 ottobre)

Milan-Torino

11^ giornata (31 ottobre)

Fiorentina-Milan

12^ giornata (7 novembre)

Milan-Inter

13^ giornata (21 novembre)

Fiorentina-Milan

14^ giornata (28 novembre)

Milan-Sassuolo

15^ giornata (1 dicembre)

Genoa-Milan

16^ giornata (5 dicembre)

Milan-Salernitana

17^ giornata (12 dicembre)

Udinese-Milan

18^ giornata (19 dicembre)

Milan-Napoli

19^ giornata (22 dicembre)

Empoli-Milan

20^ giornata (6 gennaio)

Atalanta-Torino

Bologna-Inter

Fiorentina-Udinese

Juventus-Napoli

Lazio-Empoli

Milan-Roma

Salernitana-Venezia

Sampdoria-Cagliari

Sassuolo-Genoa

Spezia-Verona

21^ giornata (9 gennaio)

Venezia-Milan

22^ giornata (16 gennaio)

Milan-Venezia

23^ giornata (23 gennaio)

Milan-Juventus

24^ giornata (6 febbraio)

Inter-Milan

25^ giornata (13 febbraio)

Milan-Sampdoria

26^ giornata (20 febbraio)

Salernitana-Milan

27^ giornata (27 febbraio)

Milan-Udinese

28^ giornata (6 marzo)

Napoli-Milan

29^ giornata (13 marzo)

Milan-Empoli

30^ giornata (20 marzo)

Cagliari-Milan

31^ giornata (3 aprile)

Milan-Bologna

32^ giornata (10 aprile)

Torino-Milan

33^ giornata (16 aprile)

Milan-Genoa

34^ giornata (24 aprile)

Lazio-Milan

35^ giornata (1 maggio)

Milan-Fiorentina

36^ giornata (8 maggio)

Verona-Milan

37^ giornata (15 maggio)

Milan-Atalanta

38^ giornata (22 maggio)

Sassuolo-Milan

