Millan, colpo dal Psg | L’annuncio: “Opportunità di fine mercato”

Carlo Pellegatti ha parlato dell’attacco del Milan. Ad agosto potrebbe esserci l’occasione Mauro Icardi. Ecco le parole del noto giornalista che fa chiarezza su questa voce, legata all’argentino

Nel consueto appuntamento sul proprio canale Youtube, CarloPellegatti ha fatto il punto sul calciomercato del Milan. Il noto giornalista ha parlato anche del possibile arrivo in rossonero di Mauro Icardi. Pellegatti ha tenuto a precisare che al momento si tratta solo di una voce e che il tempo dirà se potrà diventare una notizia.

Nel frattempo il Milan si gode i suoi prossimi futuri acquisti: “Domani è il giorno di Giroud, un giocatore importante, che con Ibra, rappresenta una coppia esperta, dal grande fiuto del gol. Olivier ha vissuto la storia del Milan ed è onorato di vestire il rossonero quindi parte molto bene. Aspettiamo che il prossimo sia Ballo-Touré, è questione ore così come per Brahim Diaz. Poche parole tanti fatti”.

Leggi anche:

Suggestione Icardi

Ecco le dichiarazioni di Pellegatti su Icardi – “Mi è arrivata una vocina ieri – prosegue il giornalista – “attenzione agli ultimi giorni per quel che riguarda Mauro Icardi. Potrebbe esserci questa opportunità”. Costo e ingaggio proibitivi e siamo d’accordo ma è un qualcosa che non ho ancora verificato. Non mi sembra che serva un terzo attaccante, con Giroud e Ibrahimovic, vedremo dunque se è solo una voce o qualcosa di più importante” .