ML – Ufficiale: Valencia-Milan il 4 agosto

Arriva l’annuncio da parte del Milan, che conferma quanto scritto nei giorni scorsi. La squadra di Stefano Pioli sarà impegnata, in Spagna nel Trofeu Taronja, il prossimo 4 agosto, al Mestalla Stadium, contro il Valencia.

“In merito all’amichevole annunciata oggi da Valencia CF, confermiamo – informa il club rossonero – che AC Milan affronterà la squadra del sud della Spagna nel Trofeu Taronja in data mercoledì 4 agosto al Mestalla Stadium di Valencia.”

Il programma delle amichevoli rossonere

Il primo appuntamento per il Milan sarà sabato 17 agosto: a Milanello arriverà la Pro Sesto per un amichevole di 90 minuti. Il livello, poi, si alzerà di parecchio.