Milan, un esterno giamaicano: gioca in Bundesliga, Maldini ci pensa

Milan a caccia di un nuovo esterno destro offensivo. Ceduto Castillejo, potrà essere fatto il colpo. Spunta una nuova idea dalla Germania.

Il Milan ha diversi obiettivi in questo calciomercato estivo. Deve intervenire in più ruoli, compreso quello di esterno destro offensivo.

A Stefano Pioli serve un giocatore abile nel saltare l’avversario, oltre che nel fare gol e nel servire assist ai compagni. Alexis Saelemaekers, che ha margini di miglioramento, verrà confermato. A essere ceduto e sostituito sarà invece Samuel Castillejo. Paolo Maldini e Frederic Massara sono al lavoro, ci sono più opzioni in esame.

Milan, nuovo esterno: spunta Bailey del Bayer Leverkusen

Rudy Galletti, redattore sportivo e opinionista su Sportitalia, è intervenuto a calciomercato.it e ha parlato della situazione della fascia destra offensiva del Milan: “È necessaria prima la cessione di Castillejo. Ci sono un paio di piste in Spagna, tra cui il Betis. Su Ziyech c’è stato il no al prestito del Chelsea. Ora è difficile ma potrebbe sbloccarsi qualcosa verso fine mercato. Nei giorni scorsi sull’ala destra è sbucato Leon Bailey del Bayer Leverkusen. Giocatore interessante che potrebbe essere il colpo a sorpresa che i tifosi non si aspettano. Serve però risolvere prima il tema delle uscite”.

Spunta un nuovo nome dunque, quello di Leon Bailey. Il giamaicano classe 1997 è reduce da un’ottima stagione: 15 gol e 11 assist in 40 presenze. Sicuramente non sarà facile strapparlo al Bayer Leverkusen. Secondo il sito specializzato Transfermarkt, il valore del suo cartellino è di 35 milioni di euro. Una cifra che oggi il Milan non può permettersi di spendere. Servono delle cessioni per finanziare questo tipo di investimenti.

Improbabile che il Bayer Leverkusen possa cedere Bailey con la formula del prestito con diritto di riscatto. È uno dei migliori giocatori della squadra e verrà venduto solamente a titolo definitivo.