Marianella su Giroud: “Fortissimo, può fare 15-20 gol”

Il giornalista, intervenuto ai microfoni di Sky, si è espresso sul nuovo acquisto dei rossoneri definendosi molto fiducioso sul suo rendimento.

Massimo Marinella ha commentato a Sky Sport il nuovo acquisto del Milan in attacco, quello del francese Olivier Giroud. Il giornalista e telecronista si è detto molto ottimista che il giocatore possa fare bene col Diavolo: “Giroud è un acquisto clamoroso per il Milan sia per le cifre per cui è arrivato che per la sua forza in campo. E’ ancora un giocatore fortissimo e i 4 gol al Siviglia di questa stagione lo dimostrano. Nel nostro campionato farà molto bene e credo possa fare 15-20 gol a stagione“.

Leggi anche:

Marianella ha poi aggiunto sull’attaccante, che è attualmente nella sede del Milan per firmare: “Il Milan aveva bisogno di un 9 inteso come ruolo, poi non credo alle scaramanzie della maledizione della maglia. Può giocare anche con Ibrahimovic, che è più mobile del francese ma credo che alla fine dell’anno giocherà più dello svedese. Può aiutare anche i compagni come Rebic”.