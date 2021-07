Milan, la risposta a Calhanoglu: colpo a zero dall’Inter nel 2022!

L’Inter ha preso Calhanoglu a parametro zero e il Milan potrebbe tornare lo sgarbo nel 2022. Al club rossonero è stato proposto un giocatore.

Giuseppe Marotta ha dichiarato che l’ingaggio di Hakan Calhanoglu a parametro zero non è stato uno sgarbo al Milan. Bensì un’occasione di mercato che l’Inter ha sfruttato, visto che la trattativa per il rinnovo di contratto con i rossoneri non decollava.

Durante la diretta DAZN riguardante i sorteggi del calendario Serie A 2021/2022 è stato ironicamente chiesto a Paolo Maldini se anche lui avrebbe in futuro approfittato di una simile situazione per ingaggiare un calciatore nerazzurro. Il dirigente milanista ha sorriso. Un giocatore in scadenza a giugno 2022 che potrebbe interessare a parametro c’è.

Calciomercato Milan, proposto Brozovic: colpo a parametro zero nel 2022?

Secondo quanto rivelato da Alessandro Jacobone, co-fondatore di Radio Rossonera e opinionista su Sportitalia, al Milan e alla Juventus è stato offerto Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato ha un contratto che scade nel giugno del prossimo anno.

Non bisogna escludere che la mossa dell’entourage sia stata fatta per mettere pressione all’Inter sul rinnovo, però intanto il giocatore è stato proposto alle due grandi concorrenti. Milan e Juventus possono pensare di prendere Brozovic a parametro zero nel 2022, a entrambe farebbe comodo un rinforzo come lui a centrocampo. Vedremo se il club nerazzurro riuscirà a prolungare l’accordo con il proprio calciatore oppure se rischierà concretamente di perderlo gratis.