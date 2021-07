Dalla Francia – Clamoroso Psg: offerta a Theo Hernandez, i dettagli

Il Milan ritiene Theo Hernandez incedibile. Però il PSG potrebbe comunque tentare il terzino ex Real Madrid e il club rossonero in questo mercato.

Tra i giocatori più amati dai tifosi del Milan c’è sicuramente Theo Hernandez, non ci sono dubbi. Le sue prodezze gli hanno fatto guadagnare l’affetto di milioni di milanisti, che lo ritengono assolutamente incedibile.

E risulta incedibile anche per la dirigenza, che solamente in caso di offerte shock potrebbe riconsiderare la propria posizione. Il terzino francese nell’estate 2019 costò 20 milioni di euro e adesso il suo valore è più che raddoppiato. Dopo aver perso già due titolari come Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu, in casa rossonera si farà di tutto per evitare di vendere dei titolarissimi.

Calciomercato Milan, il PSG tenta Theo Hernandez?

Secondo quanto rivelato da Le Parisien, il Paris Saint Germain è interessato a Theo Hernandez. Il direttore sportivo Leonardo è da inizio 2021 che sta pensando al laterale del Milan e ha già fatto pervenire al suo entourage alcune offerte economiche.

Il PSG crede ancora in Juan Bernat, però a sinistra servirà prendere un rinforzo visto che dopo Mitchel Bekker (finito al Bayer Leverkusen) va verso la cessione anche Layvin Kurzawa (corteggiato dal Galatasaray). Inoltre, lo spagnolo ex Valencia ha avuto la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro e non è detto che torni ai suoi livelli abituali.

Il Milan non ha ancora ricevuto un’offerta ufficiale dal PSG. Theo Hernandez ha un contratto fino a giugno 2024 ed è un pilastro della squadra di Stefano Pioli. Tramite i social network non manca di dimostrare il suo attaccamento ai colori rossoneri e ha uno straordinario rapporto con Paolo Maldini, colui che lo convinse a trasferirsi a Milano nell’estate 2019.

Va detto che l’ex Real Madrid ora guadagna un ingaggio da circa 1,5 milioni di euro netti a stagione ed è possibile che l’entourage chieda presto un adeguamento, viste le prestazioni del giocatore. Però al Milan c’è tranquillità. Solamente una proposta shock potrebbe far vacillare la società di via Aldo Rossi e forse lo stesso Theo Hernandez.