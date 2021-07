Milan, UFFICIALE: ceduto Alessandro Sala in Serie C

Il centrocampista Alessandro Sala è stato ceduto in prestito. Lo ha comunicato il Milan attraverso un comunicato ufficiale

Dopo Nikolaos Michelis, anche Alessandro Sala è stato ceduto in prestito. Il centrocampista classe 2001 è stato prelevato dal Renate, club di Serie C. Sala è cresciuto nelle giovanili del Milan e dopo un primo anno nella Primavera rossonera nella stagione 2018/2019 è stato mandato in prestito prima al Cesena e poi alla Pro Sesto. Adesso, Alessandro è pronto per una nuova sfida che gli servirà per acquisire esperienza e sicurezza.

Questo il comunicato dell’AC Milan:

