Sportmediaset – Luis Alberto, il Milan ci pensa sul serio: pronte le contropartite

Il giornalista Claudio Raimondi ha spiegato che i rossoneri stanno pensando di iniziare a muoversi concretamente per il fantasista biancoceleste.

Il Milan non ha ancora deciso quale sarà il giocatore che andrà a sostituire sul mercato Hakan Calhanoglu. I nomi che sono stati fatti sono davvero tanti e l’impressione è che la stessa dirigenza rossonera non abbia ancora individuato con totale certezza il profilo ideale. Vlasic resta il profilo più credibile, secondo quanto riportato dai media negli ultimi giorni, ma per il 24enne croato potrebbe volerci tempo per chiudere un’eventuale trattativa

Nella puntata odierna di Sportmediaset su Italia Uno, l’esperto di mercato Claudio Raimondi ha fatto il punto sul mercato del Milan e ha parlato del possibile affare Luis Alberto con la Lazio. Queste le sue parole durante la trasmissione: “Luis Alberto ha raggiunto la Lazio nel ritiro di Auronzo di Cadore. Ha due opzioni davanti: chiarire definitivamente con la Lazio o andare via. Al momento non c’è una trattativa avviata con i rossoneri, ma attenzione agli sviluppi della vicenda”.

Le possibili contropartite

Raimondi ha poi aggiunto dettagli sul possibile affare: “La Lazio chiede tra i 45 e i 50 milioni per il cartellino. ma nell’affare potrebbero rientrare calciatori come Leao, Caldara o Castillejo. Il Milan a fari spenti comincia a pensarci sul serio. L’ipotesi non è da scartare”. Curioso che tra i nomi fatti tra le possibili contropartite non ci sia quello di Alessio Romagnoli, in scadenza col Diavolo e spesso accostati alla squadra capitolina.

Lo spagnolo non si era presentato in ritiro nel giorno stabilito, probabilmente non convinto di voler continuare in biancoceleste, nonostante i quattro anni rimanenti sul suo contratto. Da Roma fanno sapere che Luis Alberto non è sereno e a breve parlerà anche con mister Sarri, che punterà su di lui solo se lo vedrà motivato al 100% in questi giorni di ritiro.