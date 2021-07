Amichevole Milan-Pro Sesto, risultato e cronaca: primo tempo finito

Un’amichevole che lancia segnali molto positivi per il Milan. La squadra di Pioli è apparsa molto vivace e con un buon feeling col gol

Oggi il Milan è sceso in campo per giocare la prima amichevole della stagione. A Carnago, i rossoneri hanno incontrato la Pro Sesto guidata da Filippini. Stefano Pioli ha utilizzato al meglio i calciatori a disposizione. Il primo tempo della gara è stato molto positivo per i rossoneri, che hanno scaldato i muscoli e giocato un buon calcio.

Leggi anche:

Il primo gol della gara, e della stagione rossonera, lo ha messo a segno Ismael Bennacer al 19’: assist di Theo Hernandez e un bel tiro in diagonale a sfondare la porta. Il Milan ha per lo più dominato la gara, con una Pro Sesto schiacciata in difesa a proteggere la propria area di rigore. Ma i rossoneri si sono dimostrati molto vivaci e con i giusti guizzi in attacco. Il 2-0 è infatti arrivato pochi minuti dopo, al 22’. Rafael Leao, in area avversaria ha sfoggiato un bel tiro a giro sorprendendo il portiere.

I ritmi non sono mai cambiati durante il primo tempo, e con un’altra azione offensiva, ci ha pensato Samu Castillejo a mettere a segno il 3-0 per i rossoneri con un tiro potente da fuori area.