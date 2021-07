Calciomercato Milan, dalla Francia: Allegri vuole l’attaccante

È stato molto spesso accostato al Milan, ma adesso Max Allegri lo vuole con sè alla Juventus: l’attaccante ha aperto al trasferimento

Mauro Icardi è sicuramente un attaccante di assoluta qualità. Dopo l’addio all’Inter nel 2019 ci si aspettava una grande esperienza al Paris Saint Germain, ricca di gol e soddisfazioni. In realtà, così non è stato, con l’argentino che ha fatto fatica ad imporsi come titolare della squadra parigina.

L’altalenante vissuto al PSG ha portato ad ipotizzare un suo trasferimento quest’estate. L’attaccante è stato soprattutto accostato a Milan e Juventus. Queste voci di mercato hanno, però, parecchio infastidito Icardi che è corso prontamente sui social a smentire qualsiasi tipo di diceria. Ha infatti affermato di voler continuare la sua esperienza a Parigi con la maglia del PSG e di voler rispettare a pieno il suo contratto.

Ma le voci di corridoio sul futuro di Mauro Icardi hanno fatto fatica a placarsi. È difficile pensare che il giocatore possa conquistare la fiducia di Pochettino nella prossima stagione, e l’accostamento a Milan e Juventus è ancora vivo. Lo stesso giornalista di fede rossonera, Carlo Pellegatti, aveva raccontato in un suo video su YouTube, di aver saputo di un possibile sbarco di Icardi al Milan alla fine di questa sessione di calciomercato.

E negli ultimi minuti, direttamente dalla Francia, è arrivata un’altra indiscrezione che però riguarda la Juventus.

Icardi apre al trasferimento alla Juventus

Il noto portale francese Foot Mercato ha lanciata una clamorosa indiscrezione qualche minuto fa: Massimiliano Allegri ha fatto sapere ad Icardi di volerlo con sè alla Juventus la prossima stagione. La medesima fonte afferma che l’attaccante argentino sarebbe ben disposto al ritorno in Italia e a vestire la maglia bianconera.

Il PSG, dal suo canto, dopo la ricca campagna acquisti, è adesso pronto a far cassa per poter reinvestire ancora sul mercato, e Mauro Icardi non è affatto considerato un incedibile. Attenzione, però, perchè il club qatariota lascerebbe partire l’ex Inter solo in cambio di una offerta interessante; non ha intenzione di svenderlo.

È qui che la Juventus potrebbe trovare il più grande ostacolo, dato che la sua situazione economica non versa in splendenti condizioni. Ma Foot Mercato ne è sicuro. I dialoghi sono aperti con Icardi che accetterebbe il trasferimento, nonostante le smentite di qualche mese fa. Come dicevamo, non sarà facile per lui imporsi come titolare del PSG di Pochettino.