Dalla Spagna – Milan, arriva insieme a Brahim Diaz: doppio colpo dal Real!

In Spagna danno molto vicino al Milan un altro calciatore del Real Madrid. Dopo Brahim Diaz, un altro colpo arriverà dai blancos di Ancelotti?

Il Milan ha preso Olivier Giroud per rinforzare l’attacco, ma Paolo Maldini ha già detto che può arrivare anche un altro centravanti. Le incertezze sulle condizioni fisiche di Zlatan Ibrahimovic obbligano il club ad avere tre punte in organico.

Paolo Maldini e Frederic Massara hanno già dei nomi in testa per completare il reparto. La soluzione più probabile è quella che si punti su un giovane low cost che possa crescere alle spalle di due compagni esperti come Ibra e Giroud. In tal senso, Kaio Jorge del Santos sarebbe ideale. Il brasiliano ha un contratto in scadenza a dicembre 2021 e costa circa 10 milioni di euro.

Calciomercato Milan, arriva anche Jovic dal Real Madrid?

Secondo quanto rivelato da Diariogol.com, sarà probabilmente Luka Jovic il prossimo innesto del Milan in attacco. La fonte spagnola spiega che l’accordo con il Real Madrid è vicino e potrebbe essere finalizzato nel giro di pochi giorni. I club starebbero definendo le modalità del trasferimento, visto che i rossoneri preferirebbero la formula del prestito e i blancos un trasferimento a titolo definitivo.

Si attendono conferme o smentite su questa pista di mercato. Siamo abbastanza scettici, dato che il centravanti serbo ha costi elevati tra cartellino e ingaggio. Inoltre, il suo desiderio in caso di addio al Real Madrid è quello di trasferirsi in una squadra che gli permetta di giocare con continuità. Al Milan questo non sarebbe possibile.

Jovic è costato ben 62 milioni al club madrileno nell’estate 2019 e percepisce un ingaggio da 5-6 milioni netti a stagione. Difficilmente Maldini e Massara si faranno avanti per l’ex Eintracht Francoforte, preferendo un profilo maggiormente low cost.