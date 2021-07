Ballo-Tourè è del Milan: la particolare reazione dei tifosi monegaschi

Fodé Ballo-Touré è diventato un nuovo giocatore del Milan. Il terzino mancino, chiamato a essere il vice Theo-Hernandez, è il quinto colpo dei rossoneri. Sui social i tifosi del Monaco hanno reagito così al suo addio

Fodé Ballo-Touré è diventato ufficialmente un nuovo giocatore del Milan nel primo pomeriggio di oggi. Ieri, con qualche ora di ritardo, il terzino ha svolto le visite mediche prima di legarsi al club rossonero.

Pochi minuti fa è arrivato il comunicato del club rossonero, che ha annunciato la firma del terzino, che indosserà la maglia numero 5, fino al 30 giugno 2025. Come è consuetudine l’annuncio è stato dato attraverso i social da entrambi i club. Protagonisti sono diventati così i tifosi, che hanno commentato il trasferimento di Ballo-Touré in maglia rossonera.

I sostenitori del Diavolo sono chiaramente felice ma è particolare notare come anche i tifosi monegaschi non sembrano per nulla dispiaciuti della cessione del terzino franco-senegalesse. Arrivano tanti in bocca al lupo a Touré ma anche diversi tweets in cui si festeggia la sua partenza.

Ecco alcuni messaggi:

C’est un très grand jour mes frères — 𝕤𝕜𝕚𝕖𝕞𝕤𝕜 🇲🇨 (@S_k_i_ASM) July 18, 2021

Vamooos on se débarrasse de Pellegri et Geubbels maintenant pic.twitter.com/1MotsrK9kA — Kemoge 🇲🇨 (@IKemoge) July 18, 2021

Nuova scommessa

E’ evidente che Ballo-Touré sia reduce da una stagione non proprio esaltante ma il Milan ci è abituato ad acquistare calciatori da rilanciare. Basti pensare a Simon Kjaer, che all’Atalanta non aveva certo impressionato. Ballo-Touré è un calciatore conosciuto dalla dirigenza, che ha deciso di investire una cifra non certo altissima – 4,2 milioni di euro bonus. Il franco-senegalese è un’altra scommessa che il Milan vuole provare a vincere.