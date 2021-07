Luis Alberto al Milan: offerto uno scambio alla pari

Lo spagnolo Luis Alberto, che piace al Milan, è sempre in bilico tra la permanenza e le scuse con la Lazio o l’addio.

Una delle vicende più intriganti del mercato estivo potrebbe riguardare il futuro di Luis Alberto. Il fantasista spagnolo è infatti una delle pedine che potrebbe smuovere diverse trattative, vista la quasi rottura con la sua Lazio negli ultimi giorni.

La questione è ormai nota: Luis Alberto si è presentato in netto ritardo alla convocazione per il ritiro estivo con la Lazio. Nei giorni dopo, senza presentare scuse o giustificazioni ufficiali, lo spagnolo si è aggregato alla squadra nel ritiro di Auronzo di Cadore.

Ma non c’è prescrizione per questo avvenimento. La società è adirata con il fantasista ed ha pronta una multa da almeno 50 mila euro. Luis Alberto è invece combattuto: continuare a restare ai margini per ottenere un trasferimento oppure rimettersi in riga?

Luis Alberto pensa all’addio: c’è l’offerta del Milan

Luis Alberto è dunque in bilico nella Lazio, così come il suo futuro. Il trequartista è tentato di giocarsi le proprie carte e mettersi a disposizione di Maurizio Sarri, neo tecnico biancoceleste. Ma allo stesso tempo vorrebbe anche provare un’esperienza più allettante.

Secondo quanto scrive oggi Il Messaggero, sarà proprio Sarri l’ago della bilancia. Dipende tutto dalle scelte e dalle capacità di convinzione del tecnico toscano. Se Sarri proverà a mettere Luis Alberto al centro del proprio progetto, allora lo spagnolo classe ’92 potrebbe seriamente restare ed allontanare i pensieri legati ad un addio.

Altrimenti sarà probabilmente divorzio obbligato, anche se non sarà semplice accontentare le richieste economiche del patron Claudio Lotito. Il numero uno laziale continua a valutare almeno 45 milioni di euro il suo fantasista. Il Milan è l’unica società che si è mossa nelle ultime ore per avvicinarlo.

Offerto uno scambio alla pari con Rafael Leao, giocatore che potrebbe far comodo a Sarri. Ma la Lazio vuole anche un conguaglio economico o l’inserimento di Alexis Saelemaekers nella trattativa. Difficile a queste condizioni per il Milan trovare un accordo. Ma l’estate è ancora lunga e su Luis Alberto si scriverà e dirà ancora molto.