Milan, nessun problema per Saelemaekers: domani torna in gruppo

L’esterno belga non ha partecipato all’amichevole per un lieve affaticamento, ma già da domani è atteso a Milanello

Nella giornata di ieri ha un pò sorpreso l’assenza di Alexis Saelemaekers nell’amichevole tra Milan e Pro Sesto. La partitella, che ha avuto luogo in un campo di Milanello, ha visto i rossoneri imporsi per 6-0 sul club di Lega Pro. Nulla di stupefacente, dato che si attendono avversarie più forti per calibrare la tenuta della squadra di Stefano Pioli.

Ma come dicevamo, Alexis Saelemaekers ha saltato la gara per un lieve affaticamento, però domani dovrebbe essere già presente a Milanello per riprendere gli allenamenti. A riportarlo è Tuttosport che racconta di Stefano Pioli che ha concesso la domenica di oggi come giorno di riposo per l’intero gruppo, ma da domani si tornerà a lavorare sodo in vista delle prossime amichevoli. Il tecnico avrà a disposizione due giocatori in più: Fodé Ballo-Touré e Brahim Diaz.