Obiettivo Kaio Jorge: il Milan fa sul serio

In un Milan, sempre più straniero, il prossimo obiettivo, che potrebbe varcare i cancelli di Milanello, è Kaio Jorge. Per il brasiliano è pronta un’offerta da sette milioni di euro

E’ un Milan sempre più straniero quello che inizierà la nuova stagione, il 23 agosto contro la Sampdoria, per la prima giornata di Serie A. Gli ultimi acquisti, ben sei, con l’ufficialità di Brahim Diaz, d’altronde non lasciano dubbi. E’ Sandro Tonali l’unico italiano degli affari di Maldini e Massara: oltre al centrocampista del Brescia sono arrivati, infatti, uno spagnolo, un inglese, Fikayo Tomori, e ben 3 francesi, Giroud, Maignan e Ballo-Touré (ha pure il passaporto senegalese) ma il mercato non è ancora finito.

Sulla lista della spesa della dirigenza rossonera, però, continuano ad esserci soprattutto calciatori stranieri. I prossimi a varcare i cancelli di Milanello potrebbero essere Warren Bondo, classe 2003 francese del Nancy, e Kaio Jorge.

Leggi anche:

Le ultime su Kaio Jorge

Le attenzioni sono puntate soprattutto sull’attaccante del Santos. Il giocatore ha un contratto in scadenza il prossimo 31 dicembre e inevitabilmente ha attratto le attenzioni di tantissime squadre. Tra le più interessate c’è certamente il Milan, che vorrebbe affiancare il classe 2002 a Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud.

Come raccontato nelle scorse ore, il Milan avrebbe già strappato il sì del calciatore, grazie al lavoro con i suoi rappresentanti. I rossoneri – come sottolinea Tuttosport, in edicola stamani – sono pronti a mettere sul tavolo 7 milioni di euro, per anticipare la concorrenza e portare subito il brasiliano a Milanello. I club su Kaio Jorge non mancano di certo: Juventus e Napoli sono solo alcune delle squadra che vorrebbero il giovane attaccante. I rossoneri vogliono fare in fretta, chiudere in settimana, per dedicarsi ad altri obiettivi, per lo più stranieri.

Per gli italiani, invece, continua ad esserci poco spazio, anche se vanno registrati i ritorni alla base di Alessandro Plizzari, chiamato ad occupare il ruolo di terzo portiere, Tommaso Pobega, Andrea Conti e Mattia Caldara. Per il centrocampista stanno crescendo le possibilità di permanenza. Difficile, invece, che restino i due difensori.