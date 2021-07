Sportmediaset – Milan, un trequartista in pole: ecco tutti gli obiettivi

Il borsino dei fantasisti che il Milan sta sondando in queste settimane per sostituire il partente Hakan Calhanoglu.

Dopo l’arrivo di Brahim Diaz dal Real Madrid, il Milan intende completare il pacchetto dei trequartisti. Urge ancora un nuovo rinforzo, per rimpiazzare la partenza di Hakan Calhanoglu che ha lasciato il club a costo zero per trasferirsi ai rivali dell’Inter.

La redazione di Sportmediaset oggi ha aggiornato la situazione sulla trequarti, parlando dei vari obiettivi cercati dalla dirigenza Milan nelle ultime settimane. In pole, ma non è una novità, c’è sempre il croato Nikola Vlasic. Il calciatore del CSKA Mosca piace ed è al centro di dialoghi ben avviati.

Per Vlasic il Milan sta lavorando ai fianchi del club russo. Secondo la suddetta redazione, ad oggi, ci sarebbe il 40% di possibilità che sia il classe ’97 il nuovo fantasista rossonero. Tutto dipenderà però dalle richieste del CSKA, che potrebbe a breve aprire alla soluzione del prestito.

Sabitzer e gli altri fantasisti nel mirino

Vlasic dunque merita un discorso a parte. Sarebbe probabilmente, tra età, costi e utilità tattica, il colpo ideale per rimpolpare il centrocampo di mister Pioli. Ma non l’unico nome cercato dal Milan di recente, che si tiene in caldo alcune alternative di lusso.

Se non dovesse andare in porto l’operazione croata, il Milan potrebbe tornare a fare un tentativo per Marcel Sabitzer. L’austriaco ha qualità simili a quelle di Vlasic, inoltre è in scadenza di contratto con il Lipsia. Il borsino di Mediaset parla di 20% di possibilità, non altissime ma comunque discrete.

Seguono quattro nomi di prestigio, tutti fermi al 10% di chance per vari motivi. Come Philippe Coutinho, in uscita dal Barcellona. I catalani sono pronti a scontare totalmente il prezzo di vendita, ma ciò che spaventa è il lauto ingaggio percepito dal brasiliano.

Stesso discorso per Isco, che può lasciare il Real Madrid ma percepisce almeno 8 milioni netti a stagione. Piace molto anche Hakim Ziyech, però ad oggi il Chelsea non intende soddisfare la pretesa del Milan verso una cessione solo a titolo temporaneo.

Infine Luis Alberto. Ad oggi poche anche le opportunità di vedere il laziale in maglia rossonera, visti i tentativi di riappacificazione con Maurizio Sarri ed il resto del gruppo. Ma a frenare il Milan sono le richieste economiche di Lotito: vuole almeno 45-50 milioni per il fantasista spagnolo.